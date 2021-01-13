Москва, , 16:52 — REGNUM Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры по вопросам борьбы с коронавирусом и совместного выпуска и применения вакцин от COVID-19, сообщает 13 января пресс-служба Кремля.

Кроме того, обсуждались возможности увеличения товарооборота между странами.

«При обсуждении двусторонней повестки дня особое внимание уделено задачам увеличения объёмов взаимного товарооборота, расширения сотрудничества на ключевых направлениях, а также проблематике борьбы с пандемией коронавируса, включая реализацию планов по совместному производству и применению вакцин», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года российские ученые и медики заявили о готовности к переговорам с турецкими коллегами по вопросам вакцинирования от коронавируса.

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