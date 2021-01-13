Воронеж, , 16:52 — REGNUM Восьми баллов достигли дорожные заторы в Воронеже по данным на 16:40 13 января, ещё до окончания рабочего дня, информация размещена в сервисе «Яндекс.Пробки».

Самые серьёзные заторы пока наблюдаются на Московском проспекте и прилегающих улицах, проспекте Патриотов, пробка образовалась на улице Плехановской в районе её пересечения с Кольцовской — там произошла авария.

Причиной такой дорожной ситуации стал снегопад, который начался ещё в первой половине дня 13 января. За помощь в работе коммунальной техники, которая вышла на расчистку дорог, мэр Воронежа Вадим Кстенин поблагодарил сотрудников УГИБДД.

«Управление ГИБДД по Воронежской области оказывает помощь нашим комбинатам в борьбе со снегопадом: сегодня и до окончания осадков в случае необходимости сотрудники ведомства готовы ограничивать и закрывать движение транспорта, сопровождать коммунальную технику по встречной полосе в проблемные участки дорог города, где проезд из-за плотного транспортного потока ограничен и т. д.», — сказал Кстетин.

Воронежцев призывают с пониманием отнестись к неудобствам. В мэрии обещают, что после снегопада магистрали приведут в нормативное состояние. Отметим, что, по прогнозам синоптиков, снегопад может продлиться до вечера 14 января.