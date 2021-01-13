Элиста, , 16:50 — REGNUM В Республике Калмыкия зафиксированы случаи повторного заражения новой коронавирусной инфекцией. Это те люди, которые бессимптомно перенесли COVID-19 в начале пандемии. Об этом сообщает региональный минздрав 13 января.

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«Случаи повторного заражения людей, уже перенесших коронавирус ранее, в регионе отмечаются. В основном это те люди, которые в первый раз перенесли COVID-19 в легкой форме», — уточнили в ведомстве.

По информации главы ведомства Юрия Кикенова, случаи повторного заболевания COVID-19 в Калмыкии единичные.