Сан-Матео, США, , 16:49 — REGNUM Глава PlayStation Джим Райан заявил, что компания продолжит выпускать фильмы и сериалы по мотивам своих наиболее популярных франшиз. Об этом 13 января сообщает издание Eurogamer.

Во время обсуждения фильма Uncharted и сериала The Last of Us Джим Райан отметил, что эти проекты станут лишь первой ступенью к переносу сюжетов игр PlayStation на новые медиа и более широкую аудиторию. Дополнительными подробностями глава компании пока не поделился.

Напомним, премьера экранизации игры Uncharted должна состояться в июле 2021 года. главную роль в картине исполнит британский актёр Том Холланд.

