Берлин, , 16:42 — REGNUM Студия HandyGames представила переиздание игры Titan Quest для мобильных устройств. Дебютный трейлер проекта был опубликован 13 января на YouTube-канале Game Freaks 365.

Обновлённая игра с подзаголовком Legendary Edition выйдет на iOS и Android уже 12 февраля 2021 года. В неё также войдут три сюжетных дополнения: Immortal Throne, Ragnarökи Atlantis.

Напомним, Titan Quest — это популярный ролевой экшен, в котором персонажи геймеров сражаются с чудовищами из древнегреческой мифологии. Релиз оригинальной игры на PC состоялся в 2006 году.

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