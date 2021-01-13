Петрозаводск, , 16:49 — REGNUM Власти Республики Карелия из-за идущих в регион сильных морозов отменили ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте. Об этом 13 января сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

По его словам, в ближайшие дни в регионе ожидается стужа. По данным синоптиков, столбик термометров опустится до минус 28 градусов, а в некоторых районах и до минус 31 градуса. В связи с чем региональными властями было принято решение снять ограничения на перевозку пассажиров по количеству сидячих мест в общественном транспорте.

«Это сделано в первую очередь для того, чтобы предотвратить длительное ожидание транспорта на остановках и связанное с переохлаждениями увеличение заболеваемости ОРВИ. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня, 13 января», — сообщил Парфенчиков.

Вместе с тем глава Карелии попросил жителей по возможности воздержаться от поездок в переполненном общественном транспорте.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии пожилых людей не пустят в общественный транспорт

Отметим, что другие ограничения, принятые в конце 2020 года из-за роста числа заболеваний, продлеваются до 1 февраля 2021 года. Так, по-прежнему в республике запрещается проводить спортивные, зрелищные и иные массовые мероприятия, за исключением мероприятий на открытом воздухе.

Также до этой даты не будут работать детские игровые центры, расположенные в торговых центрах на территории городов Петрозаводска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Пудожа, Сортавалы, Костомукши, Олонца, Беломорска, Медвежьегорска, Питкяранты, Сегежи, Суоярви, поселков городского типа Калевала, Лоухи, Муезерский, Пряжа.

Также до 1 февраля торговые центры должны обеспечивать пребывание детей до 16 лет только в сопровождении взрослых.

Читайте также: В Карелии после протестов пересмотрели нормы заполняемости транспорта