Москва, , 16:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину скоординировать с представителями регионов решения в сфере развития транспортной инфраструктуры при подготовке единой стратегии.

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На совещании с членами правительства президент обратился к Мишустину, отметив, что будет готовится «ряд вопросов системного, большого характера» для обсуждения в Госсовете, чтобы согласовать политику на региональном и федеральном уровнях.

«Я вас прошу соответствующих коллег из регионов, которые будут заниматься подготовкой этих вопросов, принять и скоординировать с ними работу по принятию окончательных решений с тем, чтобы это были общие решения, реализуемые в нужные сроки», — сказал Путин.

«Принято, Владимир Владимирович», — ответил Мишустин.