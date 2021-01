Мальмё, Швеция, , 16:37 — REGNUM Lucasfilm Games объявила, что студия Ubisoft Massive работает над новой игрой по «Звёздным войнам». Об этом 13 января сообщает издание Wired.

Известно, что новый проект станет игрой с открытым миром, которая разрабатывается на движке Snowdrop. На нём же создавались и другие проекты Ubisoft: The Division, Mario + Rabbids: Kingdom Battle, South Park: The Fractured But Whole и др.

Напомним, ранее эксклюзивным правом выпускать игры по франшизе «Звёздные войны» обладала компания Electronic Arts. Disney пока никак не прокомментировала эту ситуацию.

