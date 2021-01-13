Волгоград, , 16:39 — REGNUM Движение на въезде в Волгоград со стороны трассы Р-228 затруднено из-за снегопада, сообщает 13 января пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. Автомобили встают в пробку в районе посёлка Ерзовка.

На федеральной трассе Сызрань — Саратов — Волгоград образовался затор со стороны Камышина. Из-за сильного снегопада транспортная обстановка осложнена на 3-й Продольной магистрали в Волгограде, поэтому автомобилистам рекомендуют тщательно планировать маршруты. Для очистки и обработки проезжей части трассы Р-228 противогололёдным составом задействовано 34 единицы специализированной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода уже стала причиной отмены межмуниципальных и междугородных автобусных перевозок в Волгоградской области.

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