Ростов-на-Дону, , 16:30 — REGNUM В Ростове-на-Дону коммунальные службы подготовили к непогоде тротуары и проезжие части. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 13 января.

В обработке улиц задействовали 250 человек и 138 спецмашин. Особое внимание было уделено обработке подъездных путей к больницам, склонов, пешеходной зоне моста на улице Малиновского, остановочным пунктам городской электрички.

В настоящее время в связи с ухудшением погодных условий экстренные службы города работают в усиленном режиме.