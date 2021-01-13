Ярославль, 13 января 2021, 16:30 — REGNUM Общероссийский народный фронт наградил благодарственным письмом ярославскую редакцию ИА REGNUM. Письмо от руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова вручил глава ярославского исполкома Игорь Ямщиков.
По словам Игоря Ямщикова, журналисты и общественники делают общее дело: рассказывают о проблемах людей и помогают их решать.
Всего в Ярославской области в День печати благодарственные письма от ОНФ получили три средства массовой информации: ИА REGNUM, портал «ЯрНьюс» и телеканал «Первый Ярославский».
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле дом-памятник остался без управления