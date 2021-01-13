Челябинск, , 16:27 — REGNUM Уголовное дело о причинении смертельных травм ребёнку в Челябинске поступило в прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Сейчас сотрудники структуры изучают материалы дела. По версии следствия, 24-летняя мать младенца и её 29-летний сожитель 13 октября нанесли ребёнку смертельные травмы, а затем избавились от тела, выбросив в реку Миасс. После этого мать младенца заявила о его похищении. Однако впоследствии призналась во лжи. Тело ребёнка было найдено в реке.

Калининский районный суд Челябинска продлил обоим содержание под стражей до 16 февраля. Как сообщало ИА REGNUM, преступление против ребёнка вызвало широкий резонанс.