Архангельск, , 16:16 — REGNUM В Архангельской области создан достаточный запас средств индивидуальной защиты и медикаментов. Об этом ИА REGNUM сообщили в минздраве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

"Обеспеченность лекарственными препаратами, включенными в схемы лечения COVID-19, составляет от семи дней до четырех месяцев», — сообщили в министерстве.

По данным ведомства, запаса медицинских масок в учреждениях здравоохранения хватит более чем на 61 день, одноразовых защитных костюмов — на 15 дней, кожных антисептиков — более чем на 22 дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области на лечении с COVID-19 находятся 6066 человек. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 237 человек.