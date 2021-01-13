Сочи, Краснодарский край, , 16:13 — REGNUM Абсолютный температурный рекорд зафиксирован на территории Сочи 13 января. Предыдущий температурный рекорд 13 января в Сочи отмечался в 1968 году, тогда температура поднялась до +20 градусов.

«На 9 часов утра в Сочи было + 21,2 градуса, что подтверждает факт рекорда», — цитирует Интерфакс ведущего специалиста гидрометеослужбы России Марину Макарову.

Между тем уже завтра, 14 января, на курорте значительно похолодает, температура воздуха днём составит лишь +10 градусов. По данным Росгидрометцентра, 14, 15 и 16 января на участке Магри-Веселое в районе Сочи есть опасность формирования смерчей над морем.