Волгоград, , 16:09 — REGNUM Автобусные перевозки по межмуниципальным и междугородным маршрутам приостановлены с 13 января в Волгоградской области. Временное ограничение связано с неблагоприятными погодными условиями.

Комитет транспорта и дорожного хозяйства администрации региона принял решение приостановить перевозки пассажиров и багажа по междугородным и межмуниципальным маршрутам с 14:00 13 января до 14 января или до особого распоряжения. Те рейсы, которые успели выехать до запрета доедут до пунктов назначения, но в обратный путь отправятся после снятия ограничений, сообщает «Волгоград онлайн».

По данным администрации региона, к работе по расчистке волгоградских трасс привлечено 140 единиц спецтехники.

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