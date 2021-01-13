Архангельск, , 16:03 — REGNUM В Архангельске вступил в законную силу приговор суда в отношении бывшей сотрудницы Сбербанка, похитившей 7,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ФСБ.

Следствием и судом установлено, что в 2015—2018 годах экс-сотрудница банка, будучи его ведущим специалистом, похитила денежные средства клиентов на сумму более 7,5 миллионов рублей. Действия менеджера были пресечены в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области во взаимодействии с УЭБ и ПК УМВД России по Архангельской области и службой безопасности банка.

Судом 37-летней злоумышленнице назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.

В ходе предварительного следствия и в суде обвиняемая дала признательные показания, частично возместила имущественный ущерб. Исковые требования представителя банка на сумму свыше 6 миллионов рублей судом удовлетворены полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Нового года из архангельского отделения Сбера мужчина похитил 20 млн рулей. Преступника, за сведения о котором банк объявил вознаграждение размером 1 млн рублей, до сих пор не нашли.