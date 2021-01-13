София, , 16:03 — REGNUM В Болгарию поступила первая партия вакцины от коронавирусной инфекции американской компании Moderna. Об этом сегодня, 13 января, сообщил премьер-министр страны Бойко Борисов.

«С поступлением вакцины уже на следующий день должен начаться процесс вакцинации», — заявил председатель болгарского правительства.

По данным сайта rus.bg, в страну доставлено 2,4 тыс. доз вакцины. Ещё 4 тыс. доз этого препарата от COVID-19 будет доставлено 25 января.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Сообщается, что на сегодня в Болгарии вакцинировано уже почти 16 тыс. человек. Однако по этому показателю страна остаётся на последних местах в Евросоюзе с двумя вакцинироваными на 1000 человек.

Читайте также: Вслед за Pfizer до Италии добралась и вакцина Moderna

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первые партии доз американской вакцины Moderna от коронавирусной инфекции на днях поступили в Бельгию, Германию, Нидерланды и Францию.