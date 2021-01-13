Симферополь, , 15:59 — REGNUM Существенный рост уровня заболеваемости COVID-19 среди людей старше 65 лет отмечен в Крыму, растёт и доля пациентов с пневмонией, об этом 13 января на заседании регионального оперативного штаба сообщила главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

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По данным, которые привела Пеньковская, уровень ковид-заболеваемости в возрастной группе старше 65 лет в Крыму вырос сразу на 30%.

Также, по данным руководителя управления Роспотребнадзора, выросло число пациентов с пневмонией, с 23% от общего числа заболевших до 34%, при этом снижается число бессимптомных пациентов. По информации министра здравоохранения Крыма Александра Остапенко, за неделю на 140% выросло число пациентов, госпитализированных с внебольничной пневмонией.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Крыму превысило 28 тыс. случаев, за минувшие сутки выявили 213 новых пациентов. Вместе с тем, с 15 января в регионе снимаются ограничения на ночную работу ресторанов, а также открываются фуд-корты.