Алма-Ата, Казахстан, , 15:56 — REGNUM Сотрудники департамента экономических расследований по Алма-Ате уничтожили партию героина весом 1,1 тонны, сообщили в пресс-службе комитета по финансовому мониторингу минфина Казахстана.

Отмечается, что крупную партию наркотиков удалось обнаружить во время спецоперации, проведенной совместно с криминальной таможенной полицией Германии. Операция прошла при содействии правоохранительных органов России, Польши, Белоруссии, Литвы и Нидерландов.

Партия обнаружена в октябре 2019 года при осмотре груза с обработанным мрамором, доставленной из Ирана. Наркотики следовали в Нидерланды транзитом через Казахстан.

В комитете отметили, что оптовая стоимость товара составляет $350 млн. Отмечается, что изъятая партия наркотиков входит в число самых крупных в мире.