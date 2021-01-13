Москва, , 16:07 — REGNUM В России удалось реализовать все планы по строительству дорог, которые были утверждены на 2020 год. Об этом 13 января сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента РоссииВладимира Путина с правительством.

Ремонт дороги Дарья Драй (c) ИА REGNUM

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Достигнуть это удалось за счет того, что в период самоизоляции и ограничений было принято решение не прекращать строительство транспортной инфраструктуры.

«В прошлом году после реконструкции и строительства ввели в строй 915 километров федеральных дорог — это один их самых высоких показателей за последние годы», — заявил Хуснуллин.

Помимо этого, в 2020 году было отремонтировано 7775 км дорог. По региональной сети построено и реконструировано 1700 км, отремонтировано — 16 тыс. км дорог. Также удалось добиться и запланированных показателей в плане снижения смертности на дорогах, подчеркнул чиновник.

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