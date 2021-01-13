Москва, , 15:58 — REGNUM В нормативное состояние к 2024 году будет приведено 85% всех дорог в 105 крупнейших агломерациях России. Об этом 13 января сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

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"Дополнительно к 2030 году приведем в нормативное состояние 85% дорог в еще 51 средней агломерации и 35 населённых пунктах Дальнего Востока», — пообещал Хуснуллин.

Также чиновник уточнил, что к 2024 году в России 50,9% всех региональных дорог будут приведены в нормативное состояние, а к 2030 году этот показатель возрастет уже до 60%.