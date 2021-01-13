Москва, , 15:52 — REGNUM Российские власти на неопределённый срок отложили введение электронных виз для иностранных туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на консульский департамент МИД РФ.

Граница Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение принято из-за осложнения ситуации в мире по коронавирусу, для обеспечения безопасности государства и защиты здоровья населения России. Запуск единой электронной визы был намечен на 1 января 2021 года.

В сообщении МИД РФ отмечается, что оформление единых электронных виз для иностранных граждан приостановлено до особого распоряжения правительства России.

Как сообщало ИА REGNUM, электронной визой смогут воспользоваться граждане 116 стран. Она будет оформляться на срок до 60 календарных дней. По ней можно будет въехать в Россию на срок до 16 суток.

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