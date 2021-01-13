Женева, Швейцария, , 15:56 — REGNUM Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 90 миллионов. Об этом 13 января сообщается на специальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По данным представителей организации, на сегодняшний день в мире было выявлено в общей сложности 90 054 813 заразившихся SARS-CoV-2.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (22 428 591 заразившихся), Индия (10 495 147) и Бразилия (8 131 612).

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 1 945 610.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ВОЗ сообщили, что выявленный первоначально в Великобритании новый штамм коронавируса, который отличается высокой заразностью, обнаружен уже в 50 странах.