Москва, , 15:55 — REGNUM Задержание российского блогера Ильи Варламова и ещё четверых граждан России на территории Южного Судана вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Пользователи оставили свои комментарии 13 января в социальной сети Facebook.

«Вот чего там лазить? Теперь вызволяйте его», — пишет Владимир М.

Некоторые пользователи предположили, что задержание Варламова произошло только по причине использования блогером дрона. Комментаторы считают, что гражданам России надо было заранее оценить ситуацию, чтобы не угодить в тюрьму.

«Если дрон отобрали, то чего пульт не выбросил? Изъятие дрона не навело ни на какие мысли? Думал, что к чему-нибудь другому подойдёт или дрон вернут?», — задаётся вопросами Роман Т.

Часть пользователей вспомнила о случаях, когда граждане России оказывались в горячих точках с мирными целями. Некоторые из них привели в пример жителя Томска, который отправился в пешее путешествие через территорию Сирии, где на тот момент происходила гражданская война.

«Ещё один такой из Томска был. В разгар войны он пешком через Сирию пошёл», — написал Наталия Ш.

Многие комментаторы принялись иронизировать над ситуацией. Ряд пользователей предположили, что теперь Варламов выпустит ролик про своё пребывание в тюрьме.

«Ждëм репортаж о том, как хорошо в тюрьме Ю. Судана. Плюсы, минусы, подводные камни», — шутит Николай К.

Напомним, 13 января в Южном Судане задержали российского блогера Илью Варламова и ещё четверых граждан России.