Тирана, , 18:28 — REGNUM Министр здравоохранения и социальной защиты Косово Огерта Манастирлиу 12 января выступила с резким осуждением санитарки из госпиталя «Шефчет Ндрочи» в Тиране, которая приняла взятку в размере 8 миллионов лек (примерно 5,83 млн рублей) от дочери пациентки с COVID-19.

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, случай был предан огласке на передаче «STOP», специализирующейся на расследовании коррупции.

Манастирлиу потребовала немедленного увольнения санитарки и поблагодарила журналистов за проведенное расследование. Глава албанского минздрава подчеркнула важность обеспечения всех граждан положенной им по закону медицинской защитой.

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