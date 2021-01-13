Тирана, , 21:37 — REGNUM В среду, 13 января, в Албании в результате исследования 3307 образцов выявили ещё 707 случаев заражения коронавирусом. Ещё 439 человек были признаны излечившимся.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 65 334 случая заражения коронавирусом. 38 860 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1256 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников.

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За прошедшие сутки в стране умерли четверо пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 25 218 человек, из них более половины —14 542 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 268 пациентов, из них четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Отмечается рост числа активных случаев заражения.

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