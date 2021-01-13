Тольятти, Самарская область, , 15:36 — REGNUM В 2021 году АвтоВАЗ выпустит две новые модели. О сроках их появления на российском авторынке рассказал исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу компании Оливье Морне. Его слова 13 января обнародовала пресс-служба АвтоВАЗа.

Так, в первой половине года стоит ожидать появления рестайлингового универсала Lada Largus, а также внедорожника Lada Niva Travel, который получит обновленные внешний вид и дизайн салона.

Кроме того, АвтоВАЗ также выпустит лимитированные версии, однако пока не сообщается каких моделей.

«Основным приоритетом в нашей работе будет оставаться постоянное повышение уровня удовлетворенности наших клиентов, привлекательности нашей продукции и услуг», — отметил Морне.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ начал серийное производство модели Lada Largus Facelift (FL) с обновленным дизайном.

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