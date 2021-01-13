Симферополь, , 15:33 — REGNUM Заявление пресс-службы Госпогранслужбы Украины о том, что гражданин данной страны на внедорожнике пытался прорваться в Крым через контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар», вызвало бурное обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё мнение 13 января в социальной сети Facebook.

«Где-то мы это уже слышали, но там было с оружием. Правда потом ничего не было слышно об этом. Повторяются», — написал Николай Б.

Многие пользователи не нашли никакой причины для того, чтобы пытаться прорваться с территории Украины в Крым. Они считают, что вокруг данной истории есть некая тайна.

«Вот как приспичило! Что он хотел? И почему прорывался? Персона нон грата? Ведь не запрещено в Крым приезжать, и даже на внедорожнике. Странная история», — пишет Галина А.

Некоторые комментаторы предположили, что таким образом жители Украины пытаются сбежать от экономической катастрофы в стране. Они уверены, что иных причин, таким образом покидать свою страну, попросту нет.

«Хорошо, видимо, живётся на Украине, раз украинцы так в Крым ломятся, где якобы ущемляются все права», — считает Алексей С.

Нашлись и те, кто предположил, что теперь в добрых традициях украинской политики на данного гражданина, который намеревался прорваться в Крым, упадёт народная слава.

«Зато сейчас ему Зеленский лично вручит звезду героя», — поделился мнением Саша Б.

Напомним, 12 января гражданин Украины на внедорожнике пытался прорваться в Крым через контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар».