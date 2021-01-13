Симферополь, , 15:28 — REGNUM В аэропорту Симферополя из-за тумана задерживается прибытие и отправление десяти самолетов, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

«Из-за тумана на данный момент задерживаются прибытие и отправление десяти самолётов», — сообщает также пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что экипажи четырёх самолётов приняли решение приземлиться на запасных аэродромах в Краснодаре, Сочи и Анапе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение в связи с непогодой. Также последствия непогоды устраняют в Краснодарском крае, где прошли снегопады.

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