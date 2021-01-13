Москва, , 15:30 — REGNUM С начал нынешнего года на территории России было выявлено примерно 285 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 января рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Врач во время работы Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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"С начала 2021 года по сегодняшний день в России выявлено около 285 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции», — сказала она.

Также Голикова отметила, что по сравнению с 12-ю последними днями декабря минувшего года данное число показывает снижение числа новых заразившихся более чем на 15%.

Кроме этого, заместитель председателя правительства России рассказала, что в регионах страны в среднем заняты 69,2% больничных коек для пациентов с коронавирусом и отметила, что в новогодние праздники лекарствами были обеспечены 813,5 тыс. амбулаторных пациентов с SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 22850 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.