Обнинск, Калужская область, , 16:40 — REGNUM Борьбе с COVID-19 и ответственному отношению к защите себя и окружающих был посвящён конкурс медицинских масок «Дыши красиво». Конкурс был проведён в декабре 2020 года среди жителей территорий расположения атомно-энергетических объектов и работников атомной отрасли, сообщили 13 января корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве городского развития — Обнинском бизнес инкубаторе Калужской области.

Маска в номинации «МаскART» автор Диана Григорян 17 лет Admobninsk.ru

В конкурсе было представлено шесть номинаций: «Энергия в масках», «Дыхание моды», «МаскART», «Виртуальная маска», «Детская маска» и «Народная маска». Вниманию жюри было представлено 496 масок. Обнинск принял активное участие и предоставил 25 работ. Так, Анастасия Иотова заняла первое место в номинации «Энергия в масках», Диана Григорян стала победительницей «МаскART», а Дарья Костина также стала первой в номинации «Народная маска». Обнинчанки, занявшие первые места в номинациях «Энергия в масках» и «МаскART», получат в подарок ноутбуки, а победительница в номинации «Народная маска» — денежный приз.

Организаторами конкурса медицинских масок «Дыши красиво» выступили Фонд «АТР АЭС» и московский Модный дом детского творчества.

Читайте ранее в этом сюжете: Балаковская АЭС наградила призеров конкурса Росатома «Слава созидателям!»