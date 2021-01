Варшава, , 15:23 — REGNUM Энтузиаст с ником Essenthy выпустил модификацию, которая добавляет новые погодные условия в игру Cyberpunk 2077. Об этом 13 января сообщает портал Shazoo.

Модификация Climate Change добавляет в игру дождь, новые виды облачной погоды, туман и визуальные эффекты от различных вредных выхлопов. Скачать её бесплатно можно на сервисе NexusMods.

Напомним, Cyberpunk 2077 — это новая ролевая игра от польской студии CD Projekt RED. Её релиз состоялся 10 декабря 2020 года.

