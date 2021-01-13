Москва, , 15:22 — REGNUM В России нужно переходить к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил 13 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Прошу уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы. Так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу», — сказал президент, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Путин отметил, что в целом система отработана и нужно переходить по этому направлению к более масштабной работе.