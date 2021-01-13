Брянск, , 15:35 — REGNUM Вопрос строительства мусоросортировочной станции прорабатывают власти Брянской области. По поручению губернатор Александра Богомаза к реализации проекта необходимо приступить в 2021 году, сообщили ИА REGNUM 13 января в пресс-службе правительства региона.

Предполагается, что мусоросортировочная станция появится на месте созданного полигона для приёма ТБО в Погарском районе. Здесь будут не только проводить организованный сбор отходов из двух муниципальных образований, но и сортировать, а в дальнейшем утилизировать мусор. Глава региона дал поручение внести изменения в существующую документацию, получить необходимые согласования и начать реализацию проекта уже в 2021 году за счёт средств областного бюджета.

По данным регионального оператора по обращению с ТКО, за новогодние каникулы с контейнерных площадок Брянской области вывезено 900 тонн отходов, в основном это различная упаковка от товаров и продуктов питания.