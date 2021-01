Санта-Моника, США, , 15:17 — REGNUM Видеоблогер с ником Anthony Caliber обнаружил новый секрет в игре The Last of Us. Об этом 13 января сообщает портал Shazoo.

Как оказалось, в самом начале игры на телевизоре Джоэла можно обнаружить изображение муравья, поражённого кордицепсом (вид грибов-паразитов, из-за которых во вселенной игры происходит катастрофа). Для этого нужно выйти из комнаты главного героя, спуститься по лестница, дождаться автосохранения и перезайти в игру.

Напомним, релиз The Last of Us состоялся в 2013 году. Проект получил множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

