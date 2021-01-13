Самара, , 15:26 — REGNUM Сильная метель ожидается в Самарской области. Об этом 13 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что в связи с ухудшением погодных условия по области объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Так, днем 14 января в регионе ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду, сильный снег до 19 мм, а также метель видимостью до 1000 метров. На дорогах могут образовываться снежные заносы.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям при усилении ветра ограничить выход из зданий и не оставлять детей без присмотра.

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