Москва, , 15:18 — REGNUM Российское Министерство здравоохранения упростило процедуру оформления первичной медицинской документации. Допускается хранить информацию только в электронной форме, сообщает 13 января пресс-служба Минздрава.

Врачи и медицинский персонал смогут уделять пациентам больше внимания, так как им не придётся дублировать документацию на бумаге. Пациенты смогут оперативно проверять внесённые в медкарты сведения об оказанных им услугах на портале госуслуг.

Заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев отметил, что до сих пор медицинский документооборот требовалось вести в бумажном виде. Теперь закреплён правовой статус электронных документов, и медучреждения смогут отчитываться перед контрольно-надзорными органами в цифровом формате.

Приказ, касающийся ведения медицинской документации в форме электронных документов, Минюст РФ зарегистрировал 12 января. Он вступит в силу 1 февраля 2021 года.