Подгорица, , 15:09 — REGNUM Уроки в черногорских школах будут проходить онлайн в первую неделю второго полугодия с 18 января, а после школы смогут выбирать между двумя предлагаемыми моделями, объявило министерство образования, науки, культуры и спорта.

Первая модель означает, что все дети ходят в школу с соблюдением эпидемиологических мер. Вторая модель, предложенная для начальных школ, требует, чтобы учащиеся первого, второго и третьего классов посещали школу, а учащиеся других классов по очереди ходили в школу.

Ранее учащиеся с 1 по 6 классы учились очно, а старшеклассники проходили обучение дистанционно.