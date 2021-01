Оттава, , 15:09 — REGNUM В сети появилась новая запись геймплея из переиздания игры Scott Pilgrim vs. the World: The Game — Complete Edition. Её опубликовали 13 января на YouTube-канале издания IGN.

Ролик показывает, как в игре будет реализован кооператив на четырёх человек. Напомним, релиз Scott Pilgrim vs. the World: The Game на современных платформах ожидается уже 14 января 2021 года.

Оригинальная Scott Pilgrim vs. the World: The Game вышла в августе 2010 года. Она была доступна только на консолях Xbox 360 и PS3.

