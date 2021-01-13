Москва, , 15:09 — REGNUM В Приволжском федеральном округе в ряде регионов установились Крещенские морозы — местами столбики термометров опускались ниже 30°. По данным Гидрометцентра России, 13−16 января в Нижегородской, Кировской областях, Марий Эл и Чувашии аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7−19°.

13 января в Саратовской области, 14 января на юге Приволжского федерального округа ожидается сильный снег, метель, ветер 15−20 м/с. После морозов в Татарии 14−15 января прогнозируются сильный снег, метель, гололедица, снежные заносы.

15 января на севере округа (кроме Кировской области) также ожидаются сильный снег, метель, снежные заносы, накат, гололедица. В Башкирии снег, на юге — с дождем, гололед, отложение мокрого снега, ветер 15−20 м/с, снежные заносы, накат, гололедица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на европейской части России с 12−13 января усилилась холодная погода, волна холода с отклонениями от нормы на 7−13 градусов будет наблюдаться до 16 января. Сильные морозы стали причиной обращения к медикам. Так, в Казани 12 января в скорую медицинскую помощь с признаками переохлаждения и обморожения обратились шесть человек.

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