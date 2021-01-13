Пенза, , 15:14 — REGNUM Ухудшение погодных условий ожидается на территории Пензенской области в ближайшие сутки. Об этом 13 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, в четверг, 14 января, прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности, местами по области пройдет сильный снег, метель, с усилением юго-восточного ветра до 19 м/с. На дорогах снежные заносы. Автомобилистов предупреждают об обильных осадках и просят воздержаться от поездок на личном транспорте, либо прекратить движение и переждать снегопад, включив аварийные огни. Пешеходам рекомендуют быть крайне внимательными при переходе проезжей части и не делать резких движений, так как для водителей они могут быть непредсказуемыми.

ИА REGNUM напоминает, руководителям муниципальных образований губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил взять на постоянный контроль состояние дорог. Техника к расчистке дорог зачастую опаздывает, хотя есть точный прогноз погоды, где ясно в какой день будет снег либо гололедица.

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