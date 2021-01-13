Уфа, , 16:06 — REGNUM Бригада врачей Башкирии вернулась из Владимирской области, куда выезжала для помощи коллегам в борьбе с коронавирусом. Об этом 13 января сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

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По его словам, с 23 декабря 2020 года по 11 января 2021 года 26 специалистов клиники БГМУ помогали врачам Владимирской области в борьбе с коронавирусом.

«Я очень признателен врачам и медсёстрам, которые и в праздники не оставляют пациентов без внимания и профессионального подхода в лечении заболеваний, находят в себе силы работать за тысячи километров от дома, семьи и близких — в Амурской области и на Камчатке, в Карачаево-Черкесии, Абхазии и Киргизии», — сообщил Хабиров.

Он также сообщил, что со стороны руководства Башкирии будет оказываться всесторонняя поддержка медработникам.

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