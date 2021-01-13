Солнечногорск, Московская область, , 15:03 — REGNUM Обучение участниц нового потока образовательной программы «Женщина-лидер», которая реализуется Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с Советом Евразийского женского форума, начнется в феврале 2021 года. Слушательницами программы станут победительницы и финалистки конкурса управленцев «Лидеры России», а также активные участницы проектов Совета Евразийского женского форума. В 2020 году обучение по программе прошли 137 женщин.

Уникальность образовательной программы, которая была запущена в прошлом году, в том, что она направлена не только на формирование современных управленческих навыков и компетенций, но и на создание благоприятных условий для активного включения женщин во все сферы жизни общества. В рамках программы команды участниц подготовили 26 социальных проектов, они, в том числе, направлены на развитие предпринимательства и социальной поддержки нуждающихся в помощи людей.

«Мы планируем начать отбор слушательниц нового потока программы уже в январе текущего года, в феврале начнется обучение. Мы также продолжим работать с выпускницами 2020 года — в рамках программы постсопровождения будем поддерживать их проекты, которые были разработаны в ходе обучения, а где-то даже реализованы нашими слушательницами. Помимо проектов каждая участница еще на старте определила для себя личную цель, которую она должна достигнуть в ближайшее время. Мы также хотели предложить активным участницам стать амбассадорами программы. Одной участнице такое предложение уже сделано. Программа будет развиваться, и мы надеемся, что первые выпускницы помогут нам ее сделать лучше с учетом опыта работы в 2020 году», — рассказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.

Ранее вице-спикер Совета Федерации ФС РФ Галина Карелова в своем выступлении на завершающем модуле программы «Женщина-лидер» в декабре 2020 года подчеркнула, что Советом Евразийского женского форума совместно с общественными и международными организациями, профильными министерствами проводится системная работа, направленная на развитие эффективных социальных лифтов для женщин и подготовку женщин-лидеров регионов. Помимо создания интегральных обучающих платформ, Советом реализуются исследовательские проекты, эффективно продвигаются корпоративные программы поддержки женского лидерства.