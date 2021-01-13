Кембридж, Великобритания, , 15:02 — REGNUM Дополнение Odyssey для космического симулятора Elite Dangerous не выйдет в запланированный срок. Об этом 13 января сообщается на официальном сайте разработчиков из Frontier Developments.

PC-версия дополнения станет доступна геймерам в конце весны 2021 года, а консольная — только осенью 2021 года. По словам разработчиков, на перенос релиза в значительной мере повлияла пандемия коронавируса.

Напомним, в дополнении Odyssey игроки впервые смогут ступить на поверхность планет, управляя своим персонажем. До этого всё взаимодействие с миром игры происходило исключительно при помощи космического корабля.

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