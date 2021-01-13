Пекин, , 15:01 — REGNUM Двухнедельный карантин ожидает международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые прибывают в Китай для выяснения происхождения COVID-19. Об этом официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн заявил 13 января в ходе пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Он напомнил, что 14 января группа экспертов прибудет в Ухань, откуда в конце 2019 года началось распространение нового коронавируса. В соответствии с государственными мерами по профилактике эпидемии их направят на карантин.

На протяжении двух недель эксперты ВОЗ будут общаться с китайскими коллегами по видеосвязи. В группу входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании, Дании и России.

Ми Фэн заявил, что происхождение нового заболевания — научный вопрос. Такие же исследования нужны в других регионах мира. Китай намерен дальше сотрудничать с ВОЗ по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал исключительно важной миссией исследование международных экспертов, нацеленное на выяснение причин пандемии коронавируса.

Читайте также: Глава ВОЗ приветствовал решение Пекина о расследовании по SARS-CoV-2