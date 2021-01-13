Москва, , 15:00 — REGNUM Сильные морозы, которые прогнозируются на текущей неделе в центре Европейской части России, нельзя однозначно связывать с внезапным стратосферным потеплением. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Метеоролог отметил, что пока прямых зависимостей между наступившими в России холодами и процессами в стратосфере не обнаружено. Он подчеркнул, что на сегодняшний день сделана только первая научная работа об этом процессе.

«Пока это очень дискуссионный вопрос», — сказал в беседе с РИА Новости Вильфанд.

Он пояснил, что существуют статистические связи между стратосферным потеплением и датой перехода с зимнего на летний режимы, но «они со сдвигом — месяц, полтора месяца».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 12−13 января на европейской части России усилится холодная погода. При этом волна холода с отклонениями от нормы на 7−13 градусов будет наблюдаться здесь как минимум до 16 января. По его словам, примерно 40−50% территории России в данный период будут подвержены аномальным морозам, и в ближайшее время не ожидается резкого потепления до показателей.