Нур-Султан, , 15:00 — REGNUM Вакцина против коронавируса QazCovid-in, разработанная казахстанскими учеными, получила временную государственную регистрацию. Об этом 13 января заявил заместитель главы комитета медицинского и фармацевтического контроля минздрава Казахстана Нурылбек Асылбеков.

По его словам, регистрация выдана еще 31 декабря на девять месяцев. В ближайшее время также планируется зарегистрировать вакцину «Спутник V». Асылбеков уточнил, что по российской вакцине необходимо предоставить регистрационное досье.

Напомним, 15 декабря 2020 года правительство Казахстана утвердило постановление, утверждающее правила временной государственной регистрации вакцины против коронавируса.

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