Москва, , 14:58 — REGNUM Ситуация, когда Apple удаляет из своего магазина и с устройств приложения, достаточно привычная, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора CrosDigital Александр Смирнов, комментируя блокировку аккаунта Дональда Трампа в YouTube.

«Последний громкий кейс, связанный с Россией, был в 2019 году, когда Apple удалили ряд приложений для родительского контроля, в том числе, Kaspersky Safe Kids, которое до этого несколько лет спокойно существовало в экосистеме AppStore.

С Telegram похожая история. Пока приложение никаким образом не затрагивало внутренние интересы США, оно, наоборот, было интересным для Америки. Теперь же, это прямая угроза «демократии» нового избранного президента.

Хочется сразу обратить внимание, что история Telegram существенно отличается от истории Parler. Мессенджер активно сопротивляется открытым нарушениям закона — в том числе призывам к беспорядкам, терроризму, распространению порнографии и так далее.

Аккаунты связанные с Белоруссией не блокировались, потому что они призывали к «мирному протесту». Тогда как в Parler была «полная свобода слова».

И, тут сразу хочется обратить внимание на вчерашнее выступление Павла Дурова во время сессии открытых вопросов и ответов.

Для начала, он отметил, что всем нужно срочно переходить на Android, а потом добавил, что в ближайшее время Telegram выкатит обновлённую веб-версию приложения, для которого не потребуются ничего скачивать.

Так что, руководство Телеграма не питает иллюзий по поводу благополучного исхода этого противостояния и заранее готовит почву для «отступления».

Кстати, в целом интересно, как политика AppStore влияет на знакомые нам приложения. Например, если Вконтакте, в настройках сообщества поставить галочку 16+, то сообщество будет невозможно найти через поиск в приложении на устройствах Apple.

Что касается YouTube — тут площадка действует исключительно в собственных интересах — если они получат обвинения во внутреннем терроризме (как многие из тех, кто поддержал Трампа в онлайне и офлайне).

А подобные обвинения на уровне государства могут легко уронить бизнес, даже такого размера как Google», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация видеохостинга YouTube, принадлежащего американской компании Google с 12 января на неделю заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа.

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