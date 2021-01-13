Волгоград, , 15:01 — REGNUM На расчистку улично-дорожной сети от снега в Волгограде 13 января вышла 101 единица спецтехники. С учётом непрекращающегося снегопада работы ведутся без перерыва, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Группировка снегоуборочной спецтехники была увеличена с 56 машин с начала непогоды. На очистке проезжей части и тротуаров задействованы 67 комбинированных дорожных машин, а также автогрейдеры, трактора-щётки, погрузчики и самосвалы. По прогнозам синоптиков, 13 января высота снежного покрова может составить около 12 сантиметров. Из-за непрекращающегося снегопада бригады вынуждены возвращаться на некоторые участки по несколько раз.

Непогода прогнозируется и 14 января: сохранятся осадки, ветер с порывами ночью до 22 м/с, днём до 18 м/с. Температура воздуха ночью по области местами составит 11 градусов мороза, днём в некоторых районах поднимется до +5.

Читайте развитие сюжета: Из-за снегопадов в Волгоградской области приостановили автобусные перевозки