Москва, , 14:57 — REGNUM Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов попал в ТОП-10 «губернаторов новой волны», представленный в совместном докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Института социального маркетинга (ИНСОМАР) «Губернаторы новой волны» общественное мнение и лучшие практики». Авторы исследования выделяют основные характеристики губернаторов новой волны: они близки к людям, реально решают проблемы и являются эффективными управленцами.

Эксперты ЭИСИ проанализировали ключевые качества и управленческие решения Дмитрия Артюхова, которые характеризуют его как губернатора новой волны.

По результатам опроса ВЦИОМ73% жителей Ямало-Ненецкого автономного округа считают, что Дмитрий Артюхов соответствует понятию «губернатор новой волны» (не соответствует — 20%, затруднились ответить — 7%).

Жители региона на фокус-группах выделяют следующие качества, которые формируют положительное восприятие главы региона и характеризуют его как губернатора новой волны.

Близкие к людям

«Он старается больше делать для народа, для Ямала нашего. Он старается больше контактировать, слышать мнения своих жителей, старается путешествовать по округу».

«Он прислушивается к народу и старается услышать каждого. К нему же и молодежь идет, и старики идут, и спортсмены идут, и инвалиды идут».

«Ездит на машине по всей столице, сам за рулём. Подходит к людям, интересуется их жизнью, что и как происходит, именно из первых уст».

«Положительный наш губернатор, вызывает какое-то доверие, и думается, что впереди нас ждут добрые дела, добрые поступки».

«Слишком высоко корону не надевает. Обещания на самом деле выполняет».

«Уже второй год сам на автомобиле ездит по ямальским районам. Даже машину свою подарил многодетной семье. Общается с жителями этих районов. И, насколько я знаю, часть вопросов даже решается. Даже был у него в том году после поездки прямой эфир, то есть решалось очень много вопросов».



Решают проблемы

«С самого начала было вообще непонятно, откуда взялся, кто, а когда выяснилось, когда начал показывать делами, сразу завоевал уважение».

«Редкость, когда сам губернатор ездит и проверяет качество постройки дорог, как запланировано, ввели ли все это в эксплуатацию, сделали. То есть, я так понимаю, что Артюхов действительно работает, и он это провел, эту работу».

«Он молодец, у него есть энергия, он пытается улучшить. В Ноябрьске этим летом вообще хорошо занялись дорогами. Такое количество дорог за такой период не делали».

«Построился долгожданный мост через реку Пур. Мы видим действительно, человек работает, целеустремленный, действительно что-то хочет сделать лучше».

«Детские сады — очень большое количество строится, то есть видно, что о городе заботятся, обустраиваются парковые зоны».

«Молодые семьи, с приходом его у нас очень ситуация улучшилась. Тех, кого даже убрали с очереди в какой-то момент, то сейчас их всех возобновили и предоставили им денежный сертификат».

Эффективные управленцы

«Новый подход к управлению регионом».

«Отдушина, руководитель, которого ждали много лет».

«Ни один губернатор за такой короткий срок, наверное, столько не сделал».

«Он будет вносить что-то новое, действительно новаторское, инновационное, не ссылаясь на прошлое, не повторяя там что-то»

«Жесткость, мне кажется, у него проявляется в принятии каких-то решений, когда вот видит, что человек занимает должность и, грубо говоря, ничего не делает — он принимает прямо радикальные меры, просто сменяет эту власть».

«Даже в условиях пандемии то же обеспечение детей, льготных категорий питанием. Это его заслуга. Он показал себя, как, действительно, заботящийся о людях руководитель».

Лучшие практики управления

ЭИСИ около трех лет собирает базу лучших региональных практик управления. На основе их анализа эксперты выделили самые яркие практики, которые демонстрируют основные характеристики Дмитрия Артюхова как губернатора новой волны.

«В решениях Дмитрия Артюхова прослеживается приоритет социальной политики. Такие управленческие практики, как отмена платы за детские сады для тех, кто не посещает их из-за COVID-19, ноутбуки семьям для обучения в дистанционном формате и многие другие, говорят о стремлении к поддержке различных категорий граждан, особенно к решению вопросов семей с детьми. Кроме того, можно говорить о новом импульсе развития волонтёрства в регионе, причем не в «ручном режиме», а на системной основе: созданный в ЯНАО «Арктический центр добровольчества» может стать фундаментом для системы поддержки общественных инициатив и формирования общественных связей», — рассказала директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Характеристика Наименование практики Описание практики Близкие к людям Плата за детские сады На Ямале не будут брать плату с родителей дошкольников, если их дети не посещают детский сад в условиях распространения коронавируса. Эффективные управленцы Закупка ноутбуков для школьников и учителей Около 6000 ноутбуков предоставили школьникам Ямала, которые с 9 ноября перешли на обучение с применением дистанционных образовательных технологий. Решают проблемы Арктический центр добровольчества По поручению губернатора Дмитрия Артюхова запущен арктический центр добровольчества, где смогут получить консультационную и финансовую поддержку на реализацию доброго дела, социального проекта или акции как физические лица, так и добровольческие объединения. Впервые в округе заработает программа мобильности для волонтёров с участием ямальцев в международных проектах и участием иностранцев в волонтёрских миссиях на Ямале.

Справка

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов родился 17 февраля 1988 года. Детство провел в городе Новый Уренгой.

В 2011 году окончил с отличием магистратуру Тюменского государственного университета по специальности «экономика», затем получил диплом магистра юриспруденции ТюмГУ. Получил степень магистра делового администрирования (МВА) в Сингапурском университете управления.

В 2010 году перешел в аппарат губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2011 году стал помощником губернатора региона. В 2016 году назначен заместителем губернатора ЯНАО.

В 2017 году участвовал во Всероссийском конкурсе «Лидеры России».

В 2018 году избран губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.

Мнения экспертов

«Дмитрий Артюхов определенно является одним из губернаторов новой волны. Он один из самых молодых глав региона, у него хорошее образование, он местный, он открыт для людей. К нему и молодые, и пожилые идут за помощью, многие видят в нем своего. Проводит прямые эфиры в Инстаграм, отвечает там на вопросы населения. То есть показывает, что всех слышит, комментарии читает и реагирует.

Губернатор системно подходит к проблемам, четко работает по целям. Например, за два года в ЯНАО построили мост через реку Пур. А жители его ждали лет 40. Начали реконструкцию аэропорта в Новом Уренгое. То есть решаются давно возникшие вопросы.

Отмечу пакеты мер по поддержке социальной сферы и бизнеса, которые были предложены в этом году в ЯНАО. Это выплаты определенным группам граждан, льготы на оплату детских садов тем, у кого в семье заболевали коронавирусом. Была большая поддержка бизнеса: субсидии на создание рабочих мест для безработных, субсидии на зарплаты, выплаты самозанятым, была снижена арендная плата в государственных и муниципальных помещениях», — считает политолог Олег Матвейчев.

«Дмитрий Артюхов является одним из наиболее ярких губернаторовновой волны. Он молод, технологичен, близок к людям и блестяще образован, да и в целом ведёт себя как политик и менеджер, а не как назначенец и бюрократ. Ежегодно он устраивает автопробег по округу, посещает районные центры, общается с людьми и фиксирует проблемные вопросы.

В сложной ситуации коронавирусной пандемии губернатор сумел обеспечить скоординированные действия органов власти и привлёк к решению ряда проблем общественные организации, а оказываемая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства не имеет аналогов в России.

Несмотря на сложные условия, дефицит медицинских кадров был сокращён, а все заболевшие жители округа получили наборы современных лекарств совершенно бесплатно.

Возникающие проблемы оперативно обнаруживаются, фиксируются и решаются. Результаты этой работы очевидно свидетельствуют о принадлежности Дмитрия Артюхова к когорте современных губернаторов новой волны», — отмечаетполитолог Алексей Климовский.